Laporte relativise les chutes et soucis chez Jumbo-Visma : "Tout le monde est en un morceau, c’est déjà bien"

Journée compliquée pour la team Jumbo-Visma mercredi sur les routes du Tour de France. Chute pour Primoz Roglic, chute pour Wout van Aert et pépin mécanique pour Jonas Vingegaard.

"Ce n'était pas une bonne journée pour l'équipe. On a beaucoup travaillé pour l'étape et on n'a pas eu de chance. Roglic a chuté et Vingegaard a rencontré un souci. On a tiré un bilan positif car l'équipe a bien réagi, on a donné notre maximum. Il y a eu un moment de panique car il y a beaucoup d'enjeu. Tout le monde veut faire au mieux, on n'a pas commis d'erreur selon moi. Ca arrive : parfois ça sourit, parfois moins. Ce n'était pas notre journée, on espère que la suite sera meilleure. Roglic a perdu beaucoup de temps, mais il est toujours là. Il faut voir le positif, ça aurait pu être plus grave. On a réussi à limiter la casse avec Vingegaard. Si on veut voir le positif, tout le monde est en un morceau, c'est déjà bien", a précisé Christophe Laporte à notre micro ce jeudi matin.