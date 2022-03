Laporta, Xavi, Messi : viré en octobre par le Barça, Ronald Koeman vide son sac

"Je devais travailler avec de nombreux blessés à l'époque. Pedri est maintenant de retour en forme et Ousmane Dembélé... avec lui, tout peut arriver. Un entraineur a besoin de temps et de patience de la part de son club. Les cartouches offensives récentes, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang ou Adama Traoré, je les voulais bien aussi... C'est aussi agréable de revoir Frenkie de Jong jouer du bon foot à l'ancienne, il a tellement de qualités. Je suis content pour le club et les joueurs : les choses vont mieux maintenant. Ca reste mon club, je vis toujours à Barcelone", s'enthousiasme, un peu, Koeman.

Le tacticien néerlandais est également revenu sur la saga du départ de Lionel Messi. Il reste dubitatif sur le sujet. "Le club a insisté et j'ai donc accepté que certains s'en aillent pour mettre de l'ordre dans les finances du club. Mais... vous voyez ensuite qu'ils achètent Ferran Torres pour 55 millions d'euros quelques mois après avoir lâché Lionel Messi. Etait-ce la vraie raison ? Est-ce qu'il s'est passé autre chose ? Pourquoi Messi a-t-il dû partir ?", conclut l'ancien défenseur, âgé aujourd'hui de 58 ans.

Avec 45 unités, le Barça occupe actuellement la quatrième place du championnat espagnol. Les Catalans sont, par ailleurs, qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League.