Laporta fier d’avoir doublé le PSG avec le transfert de Lewandowski

Joan Laporta, président du Barça est revenu sur l’arrivée de Lewandowski dans un entretien donné à TUDN, média espagnol. Il en a profité pour étaler ce succès alors qu’il y a près d’un an, de grosses difficultés financières ternissaient l’image du Camp Nou qui laissait partir Lionel Messi pour remettre un peu d’ordre dans ses finances catastrophiques.

Cette signature a fait couler de l’encre et tourner des têtes. Alors que le club catalan semblait criblé de dettes, pas moins de 45 millions + 5 ont été déboursés pour faire venir l’attaquant du Bayern et la somme ne semble pas être problématique : "Nous avons fait une première offre et elle s’est terminée à 45, plus cinq. C’est dans nos possibilités, le joueur a également ajusté son salaire pour être dans nos possibilités et les Catalans sont maintenant très heureux" a commenté le président du club.

Laporta a aussi évoqué la rivalité avec d’autres grands clubs européens pour le transfert du joueur polonais : "Nous avons concouru avec des équipes comme le PSG ou Chelsea et le joueur voulait venir au Barça". "C’est ce que j’aime. Comme l’a dit Johan (Cruyff, entraîneur du Barça de 1988 à 1996, ndlr), je veux des joueurs qui veulent venir au Barça, et nous devons les remercier car ils gagnent moins et subissent une grande pression."

Le président n’a pas n’ont plus oublié de couvrir d’éloges son nouveau poulain : "Le Barça a besoin, comme toute grande équipe, d’un attaquant buteur. C’est un mitrailleur pour marquer des buts. Ce joueur a reçu plusieurs fois le Soulier d’Or." Mais admet aussi que, après avoir bien renforcé son attaque, la suite du mercato sera plutôt tourné vers la défense : "Maintenant, nous allons travailler sur la défense. Xavi nous a orientés avec une série de joueurs et j’espère que les Catalans auront de nouvelles joies, à l’image de celle provoquée par l’arrivée de Lewandowski." Des propos qui brossent les supporters des Blaugrana dans le sens du poil pour que ceux-ci oublient, peut-être, la somme dépensée pour le transfert de LewanGOALski.