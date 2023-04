Lapin sous-marin et lancer d'œufs : quand les traditions de Pâques étonnent

Ambiance moins tropicale mais tout aussi festive en Allemagne. Dans la ville de Horthausen, située entre Francfort et Bonn, on organise chaque année le concours de lancé d'œufs durs. Le but est très simple, lancer son œuf le plus loin possible...sans qu'il casse. Si l'œuf casse quand il atterrit, le participant est éliminé.

Plusieurs catégories sont déterminées selon l'âge et le sexe des participants. Le record absolu est actuellement de 78 mètres, il date de 2002 et n'a pas été battu cette année.