Lantin, prison surpeuplée et insalubre, c’est dans le podcast Liège en Prime

Le phénomène n’est pas neuf, mais il ne trouve pas de solution : la surpopulation sévit, à la prison de Lantin. Voici deux ans presque jour pour jour, une avocate liégeoise, au nom des barreaux francophones, a obtenu un arrêt, en cour d’appel, qui a condamné l’Etat belge. Mais il reste toujours environ 30% de détenus en trop. Une situation d’autant plus inacceptable que le bâtiment a mal vieilli, à la limite de l’insalubrité, avec des rats qui prolifèrent et des températures qui avoisinent les quarante degrés, derrière les murs de béton, pour les cellules les plus exposées au soleil d’été.