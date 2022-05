Lantin : des bénévoles de la Croix-Rouge pour accompagner les enfants de détenues à la crèche

En Belgique, 12.000 enfants environ ont un de leurs parents en prison.

On ne le sait pas toujours mais jusqu’à l’âge de 3 ans, si rien ne s’y oppose, les tout-petits peuvent rester avec leur maman détenue en prison. C’est un lien essentiel. Pendant la journée, certains de ces enfants sont parfois confiés à une crèche. C’est dans ce cadre que la Croix-Rouge lance un appel aux bénévoles. En partenariat avec l’ONE, elle recherche une petite vingtaine de bénévoles pour accompagner ces enfants de la prison vers la crèche.

" L’idée, c’est que ces bénévoles puissent faire bénéficier l’enfant du droit à fréquenter une crèche extérieure puisqu’évidemment l’enfant, lui, n’est pas détenu. C’est nécessaire pour sa croissance, son développement sur le plan physique, mental, sa socialisation pour rencontrer d’autres enfants", explique Aurélie Moreau, coordinatrice du projet "crèche en prison".

La tâche du bénévole ? Se rendre à la prison, rencontrer la maman, conduire l’enfant à la crèche et, fin de journée, le ramener à la prison de Lantin. Les frais de déplacement (les trajets sont courts) sont évidemment remboursés mais il faut être disponible régulièrement : "un ou deux jours par semaine et on travaille en binôme, donc la semaine suivante, les mêmes jours, c’est le même binôme", ajoute Aurélie Moreau.

Les personnes intéressées doivent avoir plus de 18 ans, présenter un extrait de casier judiciaire vierge, être motorisées et envoyer leur candidature à yolanda.castilla@croix-rouge.be. Une séance de formation aura lieu le 24 mai.