Lanterne rouge, pire attaque et pire défense de Pro League : qu'est-ce qui cloche à Zulte Waregem ?

La défaite face à OHL est particulièrement abrupte dans les chiffres : 2-5. Malgré l'ouverture du score de Jelle Vossen, les joueurs de Zulte Waregem ont une fois de plus plongé. Avec un zéro sur quinze, sans la moindre victoire depuis celle remportée contre Seraing lors de la première journée, les hommes de Mbaye Leye végètent au fin fond du classement. Avec cinq points, la lanterne rouge n'est plus à portée de fusil des premiers clubs hors de la zone rouge (Courtrai et Seraing comptent dix unités).