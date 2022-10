Lanterna Magica à La Hulpe : de nouvelles mesures prises pour limiter la pagaille sur les routes

Sur le terrain, cela se traduit notamment par une meilleure signalisation des parkings de dissuasion prévus à la gare de La Hulpe, d’où partiront des navettes. Une zone de dépose minute a également été mise en place devant l’entrée du parc. "L’un des problèmes constatés l’an dernier était que des gens s’arrêtaient au milieu de la route pour déposer leurs enfants et bloquaient donc la circulation", déplore le bourgmestre Christophe Dister. La fin des travaux d’aménagement du rond-point "Ernest" devrait d’ailleurs leur permettre de faire demi-tour sans danger. Contre toute attente, le chantier actuel, et le fait que la chaussée de Bruxelles soit accessible dans un seul sens de circulation, devrait d’ailleurs avoir un impact bénéfique : "Les gens qui viennent de Bruxelles ne pourront plus venir par la chaussée, mais par Overijse. Ils devront donc passer par le lieu où il y a le parking de dissuasion, d’où ils prendront une navette pour rejoindre le site", indique encore le bourgmestre. Il espère ainsi que le parking sauvage dans les rues de La Hulpe sera limité.