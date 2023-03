Lankum : un groupe folk dingue

Signé sur le label Rough Trade, port d’attache des meilleures productions d’Arcade Fire, des Strokes, de Sufjan Stevens ou de Warpaint, l’équipage affrété par Lankum existe depuis 2012. Bien avant d’accoster le continent européen, le groupe voguait cependant sous un autre pavillon. "Au départ, c’était juste mon frère et moi. Notre projet s’appelait The Lynched, en référence à notre nom de famille", retrace Daragh Lynch. À l’époque, les frangins forment un duo folk-punk, habité par l’amour du psychédélisme et la passion des musiques traditionnelles. En embarquant Radie Peat et Cormac Mac Diarmada et, surtout, en signant chez Rough Trade, le groupe s’attire de la visibilité… et quelques soucis. "Nous avons commencé à recevoir des messages via les réseaux sociaux. Des gens, aux États-Unis, nous expliquaient que notre nom avait une connotation raciste, qu'il faisait référence au Ku Klux Klan et aux lynchages des populations afro-américaines. C’était d’autant plus dur à vivre que nous avions déjà tourné aux USA par le passé, mais toujours dans des milieux punk et bienveillants où, naturellement, tout le monde rejette le racisme. Jusqu’alors, je n'avais jamais réalisé que notre nom de famille pouvait être offensant…" Touchée par le malentendu, la bande de Dublin opte finalement pour l’apaisement et le respect des sensibilités. Ainsi, en 2017, le groupe se renomme Lankum.