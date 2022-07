Langue et lèvres sèches, peu de réactivité, refuse de se nourrir : votre bébé est peut-être déshydraté

Les températures que nous connaissons cette semaine sont étouffantes, en particulier pour les personnes fragiles, les femmes enceintes et les jeunes mamans. Au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, le service maternité n'active pas la climatisation. C'est mauvais pour les nourrissons. A la place, l'hôpital est équipé d'un système de filtration d'air.

Et les équipes médicales sont aux petits soins : "Nous informons et rassurons beaucoup les patientes sur cette chaleur inhabituelle", confie Julie Donny, sage-femme à la maternité du CHU Saint-Pierre. "On conseille beaucoup aux mamans de s'hydrater et de manger équilibré pour pouvoir avoir une bonne production de lait."

Selon l'infirmière, il est également tout à fait probable que les nouveau-nés demandent à se nourrir plus en période de fortes chaleurs. L'allaitement "à la demande" est préconisé.

Cependant, il arrive qu'un enfant se déshydrate. Pour le Dr. Inge Van Herreweghe, pédiatre et néonatalogue au CHU Saint-Pierre, cela se voit surtout lorsqu'il boit moins bien, est moins réactif. "Et si en la touchant, la fontanelle, le petit trou dans la boîte crânienne, se creuse, si les lèvres ou la langues sont sèches ou pâteuses, c'est un vrai signal d'alarme." Restez vigilants !