Langkâ : des bougies rechargeables fabriquées à Neufchâteau

En cette période de l’année, pour réchauffer l’ambiance de son intérieur, rien de tel que de belles bougies décoratives, naturelles et locales. Dans le village de Tronquoy, près de Neufchâteau, Valérie Pierret et son fils Tom s’activent à confectionner leurs bougies "Langkâ". C’est la haute saison.

Leur petite entreprise a vu le jour en 2019, mais la demande ne fait qu’augmenter. Ces bougies de luxe, parfumées, sont réalisées de manière artisanale avec des cires 100% végétales : " Au lieu de faire des cires avec de la paraffine qui vient du bout du monde et qui est issue du pétrole, on travaille avec des végétaux, du colza et du soja, et même si c’est plus cher, on préfère travailler avec des matières premières qui viennent d’Europe ", précise Valérie.

Et pour obtenir la bonne formule, la bonne recette, sa formation de bio ingénieur a bien aidé Valérie et son fils, " Ça peut paraître simple de créer des bougies mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Avec Tom, on en est à plus de 30 essais pour arriver au résultat actuel ".

Les mèches de bougies sont en bois et les parfums sont scrupuleusement choisis. Ils répondent aux normes internationales et aux normes REACH. " On prend des parfums qui ne contiennent pas de phtalate, qui est une substance chimique pour renforcer le pouvoir parfumant, on retire également tous les parfums qui contiennent des matières avec des risques cancérigènes, mutagènes ou agissant sur le système de reproduction. "