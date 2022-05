Lang, De Ketelaere, Vanaken, etc. : ces Brugeois qui risquent de tourner la page

L’international belge impressionne depuis fin 2019 et son arrivée dans le noyau brugeois. Polyvalent dans le schéma tactique offensif, Charles De Ketelaere a occupé tous les postes : à droite, à gauche, au centre et même en retrait au milieu de terrain. Une multitude tactique qui résultera du même résultat sur le terrain : la classe et l’efficacité. Car avec le jeune brugeois, aucun geste n’est effectué sans une idée précise. Peu de fioritures pour laisser la place à un jeu offensif et précis.

Considéré comme le premier de classe auprès de ses entraîneurs, Charles De Ketelaere est sur la liste de tous les scouts européens. Un transfert qui aura un prix pour le diamant brut estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt. Leicester, l’AC Milan l’Atalanta et le PSG se sont renseignés sur les conditions d’un transfert. Pour le moment, le jeune attaquant, avec ses 18 buts et 9 passes décisives cette saison, est en contrat jusqu’en juin 2024. Gageons que le Club Bruges ne manquera pas de propositions et de zéros sur le chéquier cet été.