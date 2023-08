''Landslide'' le titre parfait de Tony Clarke pour la scène Northern Soul britannique

C’est une petite galette de vinyle, et durant les 45 rotations par minute, ça craque et parfois ça crépite comme un feu de bois. Trois minutes pas plus, et avec un peu de chance, une face B où se cache un autre trésor, un autre classique oublié ''Landslide''.

Rare Soul, le mot est lâché ! Les mythiques clubs anglais allaient donner le 'La' ; Wigan Casino, Twisted Whell, le Torch pour ne citer que ceux-là, étaient le rendez-vous des all-nighters, des mod’s et autres fans de musique noire américaine, on y entendait des chansons d’espoir et de lendemains meilleurs…