Lando Norris : "Il y a beaucoup de questions pour lesquelles nous essayons d’obtenir des réponses"

Le Bahreïn et son circuit de Sakhir sont actuellement le théâtre des essais d’avant-saison. C’est l’occasion pour les écuries de tester les nouvelles voitures et d’évaluer le travail qu’il reste à accomplir. Du côté de McLaren, même s’il est tôt pour tirer des conclusions, il semblerait qu’il y ait encore du pain sur la planche.

La voiture de l’année dernière était difficile à gérer et Lando Norris a dû adapter son style de conduite. La MCL60 est-elle plus performante ? C’est dans son plus pur style, avec un grand sourire et après une courte réflexion, que le pilote de McLaren explique qu’il est trop tôt pour le dire. "On ne l’a testée que sur un circuit. Il y a beaucoup de questions pour lesquelles nous essayons d’obtenir des réponses, mais nous n’avons pas effectué beaucoup de tours pour le moment. Il n’y a pas de surprise, nous savons où nous en sommes et il y a beaucoup de travail encore. Nous ne sommes pas venus ici en sachant que la voiture est beaucoup plus performante que ce qu’elle n’était. L’équipe a fait du super travail, nous essayons d’apporter quelques améliorations, mais nous savons que nous avons encore beaucoup de chemin."

McLaren a prévu de mettre en service son nouveau simulateur dans le courant de l’année. Lando Norris n’a donc pas encore les outils nécessaires pour améliorer la voiture de cette année et doit s’armer de patience. "C’est vrai, mais il y a plein d’autres domaines que nous pouvons tout de même améliorer. Quand nous aurons les mêmes chances et infrastructures que les autres écuries, tous les autres paramètres devront être en ordre pour pouvoir être compétitif face à ces autres écuries. On ne peut pas toujours être en attente car ce n’est pas comme ça que cela fonctionne en Formule 1."

Lando Norris et McLaren vont devoir redoubler d’efforts. Le premier Grand Prix de la saison, celui du Bahreïn, arrive le 5 mars prochain.