Landelies : plus belle est la vigne, plus abondant sera le vin

"C’est une étape cruciale, explique Marc Boddaert, le maître de chais du domaine, car c’est de cette taille hivernale et de la prochaine qui aura lieu au mois de mars que dépendent l’abondance et la qualité des prochaines récoltes. Il s’agit de débarrasser la vigne du bois qui a déjà porté des fruits afin que la sève puisse correctement circuler. Il s’agit de favoriser le développement des sarments neufs qui donneront le raisin cette année. C’est aussi un travail pour le futur. On ne taille pas n’importe comment, évidemment. Il faut respecter ce chemin de la sève dans l’arbre sur plusieurs années. Cette tâche nécessite un certain apprentissage. L’expérience vient avec le temps". Avant de se lancer, la trentaine de coopérateurs a donc reçu une brève formation au cœur du chai. "C’est une certaine responsabilité, avoue l’un d’eux. On travaille d’ailleurs au moins à deux, afin que l’un puisse corriger l’autre au besoin. On regarde d’abord le pied de vigne ensemble et on se met d’accord sur la manière de tailler. On limite le risque de commettre des erreurs qui compromettraient les prochaines vendanges".