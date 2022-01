Lancer des haches, l'activité insolite qui a le vent en poupe

Nouveau sport tendance et venu tout droit du Canada où il est très populaire, le lancer de haches débarque en Belgique. En quelques mois, quatre salles ont ouvert leurs portes. On peut désormais le pratiquer à Malmedy, Bruxelles, Namur et Wavre.

Si vous avez toujours secrètement rêvé de vous glisser dans la peau d'un viking le temps d'un après-midi, nous avons trouvé l'endroit idéal pour le faire et ça se passe du côté de Namur! Un bar à inspiration viking a ouvert ses portes en 2018 et vous propose de remonter le temps grâce à des décors et des boissons mais surtout grâce à une activité insolite: le lancer de haches!

Bienvenue au "Drakkar Rouge", un bar ouvert il y a quelques années par Simon Baudelet, un passionné de l'univers médiéval: "J'avais envie d'ouvrir un bar concept sur ce thème et le lancer de haches commençait tout doucement à se développer en Europe. C'est pourquoi j'ai décidé de mêler les deux idées et d'ouvrir un bar avec une réelle ambiance décorative et des activités d'époque."

Car au "Drakkar Rouge", rien n'est laissé au hasard: lustres en bois, verres en cornes, trônes et armures de soldats... Tous les éléments de décoration vous renvoient quelques siècles en arrière: "Quand j'ai récupéré le local, il était vide. On a tout construit de nos propres mains avec des amis et de la famille" explique Simon. "On a poussé la décoration à fond aussi! Le nom du bar fait référence au bateau que les vikings utilisaient pour voyager à l'époque. Je voulais qu'en poussant les portes du 'Drakkar Rouge', vous puissiez faire un véritable voyage dans le temps. On a d'ailleurs décidé de construire un bar en forme de Drakkar, ça n'a pas été évident mais je suis super content du résultat."

Simon et ses collègues vous accueillent d'ailleurs en tenues d'époque. "Tous les jours je m'habille avec des vêtements identiques à ceux que les gens portaient au Moyen-Âge. On nous prend parfois pour des fous, alors que c'est une vraie passion et que ces vêtements coûtent cher. On encourage nos clients à faire pareil, en leur offrant quatre euros de réduction pour ceux qui viennent costumés. C'est une manière de vivre l'expérience à fond" explique Simon.