Lancer de serpillières, tir au fusil géant ou saut en ballon : ces sports tombés dans l'oubli

La pratique des sports extrême ne date pas de ces dernières années. Au début du 20e siècle existait notamment le saut en ballon, considéré "dans l'histoire du sport comme la discipline la plus dangereuse" assure Gilles Goetghebuer. Des personnes sont harnachées à de gros ballons gonflés à l'hélium. Les participants courent et réalisent à chaque pas des bonds d'une dizaine voire une centaine de mètres. Seul problème "on ne sait jamais où on va atterrir" précise le journaliste sportif. "Il paraîtrait que cette technique avait été pensée par des ingénieurs militaires pour accélérer le mouvement des troupes en 1920".