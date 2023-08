Lancement réussi pour Luna-25, la première sonde lunaire automatique de la Russie en 47 ans

Très tôt ce matin, la Russie a réussi à lancer sa première mission automatique vers la lune en presque 50 ans, malgré les difficultés de son programme spatial et les sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine.

Sous un ciel nuageux, depuis le cosmodrome de Vostotchny dans l’Extrême-Orient russe, une fusée Soyouz a propulsé avec succès Luna 25, une sonde de 800 kg vers l’orbite lunaire qu’elle atteindra dans cinq jours.

La dernière sonde soviétique Luna 24, beaucoup plus complexe, avait ramené des échantillons du sol lunaire il y a 47 ans.

Aujourd’hui, malgré les difficultés de financement et de corruption du secteur spatial russe, et les sanctions dues à la guerre en Ukraine, qui prive la Russie de l’électronique occidentale, malgré tous ces obstacles, le Président Poutine veut prouver avec cette mission que son pays reste une puissance spatiale de premier plan.



Luna 25 tentera la première d’alunir le 21 août près du pôle Sud lunaire, une région très convoitée pour sa présence d’eau, comme l’explique l’astronaute européen Michel Tognini : "La Lune, c’est un regain d’intérêt aujourd’hui avec les Américains, les Européens et les Chinois, tout le monde se redirige vers la Lune. Donc la Russie veut être dans la course pour ça. Le pôle Sud, avec ce cratère plein de glace, est intéressant !"

Cette glace d’eau sera aussi analysée par la grosse sonde indienne Chandrayaan 3, qui devrait se poser le 23 août.

Dans cette course vers la Lune, où il y a eu beaucoup d’échecs, seuls les États-Unis, la Russie et la Chine ont réussi des alunissages en douceur.

D’ici 2030, Chinois et Américains s’affronteront pour poser les premiers un équipage au pôle Sud de la lune.