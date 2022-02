Lancement prochain d’une nouvelle ligne de bus express entre Gembloux, Louvain-la-Neuve et Wavre, le long de la N4

Une nouvelle ligne de bus express va bientôt voir le jour, à cheval sur les provinces de Namur et du Brabant wallon. Elle reliera Gembloux au zoning nord de Wavre, en passant par Louvain-la-Neuve et la gare de Wavre, sur un itinéraire direct. Les bus emprunteront la Nationale 4 et un petit bout d’autoroute, avec quelques arrêts bien choisis pour minimiser les pertes de temps.

"Le principe d’une ligne express, c’est qu’elle relie des pôles de mobilité d’une manière rapide, concurrentielle à la voiture, et qu’elle s’arrête aux endroits les plus pertinents, explique Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC. Il faut donc trouver le bon équilibre. Si on s’arrête trop souvent, on n’est plus sur une ligne express, on perd l’avantage et l’attractivité. Donc la ligne qui sera dévoilée dans quelques semaines de manière plus précise s’arrêtera aux bons endroits, où il y a une demande de mobilité, tout en garantissant la rapidité et le confort d’une ligne express."