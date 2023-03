Lancement du Salon des écoles dans les galeries du Ville 2 à Charleroi

L’objectif est en fait double. S’il s’agit de faire découvrir son métier et par la même occasion casser certains stéréotypes pour les élèves, pour les professeurs, c’est une occasion d’attirer de nouveaux élèves. José Cabalero est professeur de maçonnerie à dans l’école Sainte-Anne de Wanfercée-Baulet. "Les petites écoles ont des difficultés, on n’a pas les mêmes moyens que des grandes écoles donc c'est agréable de faire découvrir une école plus familiale à des gens de Charleroi", précise le professeur.

La semaine prochaine, ce sont les élèves de l’Université du Travail et du CEFA de Farciennes qui montreront leur savoir-faire. Ensuite, du mercredi 15 mars au samedi 18 mars ce sera autour de l’Université du Travail & CEFA IETS Farciennes de s’installer à Ville 2. Puis au Collège Technique des Aumôniers du Travail du lundi 20 mars au samedi 25 mars. Enfin, l’IESCA Sainte Thérèse de Montignies-Sur-Sambre sera présent du lundi 27 mars au samedi 1er avril.