Lancement du 1er appel à projets de la nouvelle programmation des fonds structurels UE

Le premier appel à projets des fonds structurels européens FEDER et FSE+ de la programmation 2021-2027 a été lancé ce vendredi, indique le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS). Leviers financiers de la politique de cohésion de l'Union européenne, ces fonds permettent le financement de nombreux projets concrets aux quatre coins de l'Europe, et notamment en Wallonie.

L'appel à projet lancé ce vendredi s'adresse aux opérateurs publics tels que les villes ou communes, les intercommunales mais aussi les universités et Hautes écoles ou encore les centres de formation, CPAS, centres d'insertion sociale et d'aides à l'emploi, etc. Pour le FEDER, l'appel à projets ne concerne que les projets publics. Dans un second temps, les entreprises wallonnes pourront également y participer.

Les candidatures devront être introduites en ligne avant le 24 mai 2022 à midi. L'analyse des projets par un jury indépendant se fera dans le courant du second semestre de l'année 2022. Les projets retenus feront l'objet d'un cofinancement de l'Union européenne et de la Région.