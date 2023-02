Lancement des travaux de la place Albert 1er à Montignies-sur-Sambre

Après les places Matteotti à Jumet et Buisset à Charleroi, c’est au tour de la place Albert 1er à Montignies-sur-Sambre de se transformer.



Les travaux viennent de commencer ce mardi 7 février. C’est une première phase, prévue jusqu’à l'automne 2023. C’est le périmètre principal de la place qui va être rénové. Une partie de la place restera dédiée au marché dominical et à d’autres festivités ponctuelles. Dans un second temps, la partie appelée "petit triangle" sera aussi aménagée et accueillera une aire de jeux pour les enfants.



Pour le bourgmestre, Paul Magnette, "À Montignies-sur-Sambre, la transformation de la place Albert 1er jouera un rôle essentiel dans la redynamisation du quartier, avec la valorisation de ses installations, de ses institutions, notamment sa maison communale annexe, sans oublier son poste de police. La Place retrouvera sa fonction initiale, un lieu de détente favorisant le lien social entre habitants et où la nature fera partie intégrante."

Mobilité

Le stationnement sera maintenu sur le pourtour de la place avec des emplacements perpendiculaires sur la rue Emile Dutrieux. Il y aura également un aménagement spécifique pour le terminal de bus existant. Le parking de l’église, situé à 350 mètres de la place, sera rénové. À terme, la poche de parking de la rue de la Fontaine située au nord, à proximité de l’école communale, sera réorganisée. Des emplacements en rotation courtes sont prévus à proximité des commerces. Tous les commerces resteront accessibles pendant la durée du chantier