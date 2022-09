Lancement de trois projets autour du bien-être mental au travail des indépendants

Le nombre de cas d'épuisement professionnel et de dépression chez les indépendants est en hausse depuis un certain temps, et les crises qui se succèdent vont probablement renforcer cette tendance. Pour faire face à ce phénomène et améliorer leur bien-être mental au travail, trois projets de caisses d'assurances sociales, chacun doté d'une subvention fédérale de 300.000 euros, ont été lancés au début du mois et présentés jeudi, en présence du ministre fédéral des Classes moyennes et des indépendants David Clarinval.

Alors qu'il existait déjà des signaux montrant la nécessité de prévenir les risques psychosociaux liés au travail, la crise du coronavirus a ensuite entraîné de nombreux changements soudains dans les conditions de travail: télétravail forcé, travailleurs en première ligne de la crise ou impossibilité de travailler pour certains indépendants. Les inondations de juillet 2021 et la crise énergétique actuelle ont suscité et suscitent encore de nombreuses difficultés et incertitudes. Elles mettent en outre en péril la sécurité financière des entreprises, indépendants et travailleurs, ce qui devrait augmenter encore le stress de ceux-ci.

Or "le bien-être mental a un impact énorme sur la sécurité sociale", a rappelé Peter Samyn, le président du SPF Sécurité sociale, "car au moins 50% du coût total de l'incapacité de travail, soit plus de 6,5 milliards d'euros, est directement lié à la santé mentale". Un "fardeau" qui pourrait être allégé par des mesures de prévention et des politiques appropriées.