Lancement de la tournée de Madonna ce week-end à Londres : en pleine forme, la star enchante ses fans avec ses plus grands tubes

La setlist était digne de cette tournée rétrospective : après avoir démarré avec Nothing Really Matters, tous ses tubes y sont passés : Get Into the Groove, Holiday, Live to Tell, Bad Girl, Erotica, Like A Virgin, Justify My Love, Don’t Tell Me, Die Another Day, La Isla Bonita, Ray of Light, Hung Up, Like a Prayer, et termine par B**ch I’m Madonna et Celebration… Et, surprise, sur Vogue, c’est l’une de ses jumelles, Estere, 11 ans, qui a débarqué en combi Versace et cuissardes en latex et a assuré le voguing pendant que Madonna et sa fille aînée, Lourdes (qui fêtait ses 27 ans ce jour-là), cotaient sa performance. Blue Ivy n’a qu’à bien se tenir. La 3e de ses 4 filles, Mercy James, 17 ans, a, elle, montré ses talents de pianiste en accompagnant sa mère sur Bad Girl, une chanson qu’elle n’avait plus jouée depuis 1992.