Lancement de la SGDQ : une semaine de speedrun pour Médecins Sans Frontières !

En termes de programmation, les jeux proposés sont divers et variés. L’événement a commencé hier soir avec un boss rush très rythmé du fameux Shadow of the Colossus (version remaster). Tout au long de cette semaine, on pourra retrouver d’autres grands classiques : Final Fantasy VI et X, Pokémon Émeraude, Outlast, F-Zero GX, du Zelda, en veux-tu en voilà, et bien d’autres encore ! L’événement se clôturera avec une run d’Elden Ring, ce dimanche 3 juillet à l’aube.