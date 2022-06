Lancement de la saison des camps scouts, sur fond de polémique liée à l'alcool

La polémique suscitée par l'interdiction de l'alcool dans les camps sur le territoire de quatre communes du sud du pays (Florenville, Chiny, Bouillon et Andennes) n'a évidemment pas échappé aux cinq fédérations francophones. Ces dernières mettent l'accent sur la prévention et la sensibilisation des jeunes et de leurs encadrants plutôt que sur la pénalisation.

"Imposer une interdiction totale nous semble contreproductif et comporterait le risque inhérent d'une consommation clandestine", note la Fédération des Scouts. "Nous privilégions la conscientisation de nos animateurs afin de les responsabiliser à leur rôle. Nous avons à cœur d'éduquer des milliers de jeunes à une consommation responsable. Plusieurs staffs ont par ailleurs fait le choix du zéro alcool au camp."

Nous parions plus sur la confiance à priori et la responsabilisation de nos animateurs

"La consommation d'alcool pose problème dans très peu de camps. Interdire l'alcool revient à sanctionner les groupes chez qui cela se passe très bien", note pour sa part la Fédération des Guides. "Interdire purement et simplement l'alcool n'est pas une solution pédagogique à long terme. Nous parions plus sur la confiance à priori et la responsabilisation de nos animateurs."

Les guides catholiques insistent en outre sur l'importance du dialogue avec les communes, "bien conscients que l'arrivée de centaines de jeunes peut provoquer un certain déséquilibre".