Lancement de la plateforme sport.brussels, qui référence l'offre sportive de la Région

Le gouvernement bruxellois a présenté mardi après-midi la plate-forme www.sport.brussels, qui rassemble les informations sur l'offre sportive dans la Région-capitale. Elle référence ainsi quelque 1.500 clubs et associations ainsi que 1.080 infrastructures.

Les utilisateurs de la plate-forme peuvent entre autres effectuer des recherches à partir d'une discipline ou d'une commune. Les résultats sont affichés sous forme de listes ou sur une carte.

La Cellule Sport a été créée en 2019 au sein de Perspective.brussels - l'administration qui assure la gestion des données sur le territoire - avec la mission majeure d'actualiser le cadastre des sports et de le transformer en une ressource utile pour les sportifs bruxellois. Pour ce projet, elle a travaillé en collaboration avec la Commission communautaire française (Cocof) et l'équivalent flamand de cette dernière, la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Les communes ont également été associées afin de mettre à jour les données existantes qui les concernent. Les gestionnaires sportifs pourront aussi actualiser les données de leurs clubs via un outil de gestion.

"Disposer d'une cartographie claire et exhaustive de toute l'offre de sport disponible en Région bruxelloise est évidemment un gros plus pour les Bruxellois à la recherche d'une activité sportive, mais cela permettra aussi aux pouvoirs publics d'analyser les tendances, d'identifier les besoins et d'élaborer une stratégie d'investissement ciblée qui réponde le plus efficacement possible aux besoins des Bruxellois", a remarqué Bernard Clerfayt (DéFI), ministre régional des Infrastructures sportives.

Nawal Ben Hamou (PS), membre du Collège de la Cocof en charge du Sport, s'est réjouie que cet outil "facilite l'accès au sport de tous les Bruxellois". Pascal Smet (Vooruit),qui a la même compétence au sein de la VGC, ajoute que "le sport est essentiel à une bonne santé physique et mentale. C'est devenu encore plus clair ces dernières années. Plus que jamais, nous voulons donc inciter chacun à s'y mettre."

Le ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort (PS) a par ailleurs fait valoir que sport.brussels proposera dès septembre un volet pour les personnes porteuses de handicap.

Une campagne de communication portant le hashtag #SportToBeBrussels va être lancée prochainement sur les réseaux sociaux pour faire connaître la plate-forme.