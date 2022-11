Lancement de la campagne CNCD – 11.11.11 avec le conflit en Ukraine et ses conséquences en toile de fond

Plusieurs autres facteurs aggravent la crise dans les pays pauvres de la planète. "On peut dire que l’insécurité alimentaire dans le monde résulte de conflits et de migrations associées à ces conflits, mais aussi de sécheresse et de phénomènes climatiques extrêmes liés au changement climatique. On a eu par exemple des sécheresses extrêmement importantes dans la Corne de l’Afrique entre mars et juillet dernier, et cela explique une production alimentaire très insuffisante sur place, des déplacements de population et la destruction de cheptels qu’on n’arrivait plus à nourrir. Et un troisième facteur important est la dette. Vous savez que 14 pays africains consacrent plus à rembourser leur dette extérieure qu’à financer l’éducation, la santé et la protection sociale combinées", ajoute Olivier De Schutter.