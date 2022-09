Lancement de la campagne CAP48 pour améliorer le quotidien des enfants autistes et de leur famille

La grande opération de solidarité fait son retour à partir de ce mardi et vise cette année à récolter des dons pour soutenir la recherche médicale sur l’autisme.

En Belgique, on estime qu’un enfant sur 66 naît avec un trouble du spectre autistique. Un handicap souvent tardivement diagnostiqué dont l’impact sur le bien-être de l’enfant et la vie de la famille est important. Afin d’agir pour une meilleure prise en charge de ces enfants, CAP48 y consacre cette année sa campagne de sensibilisation.

Aujourd’hui, à Bruxelles et en Wallonie, la situation est grave. Les centres de diagnostic sont surchargés, les délais d’attente sont trop longs et les familles sont partagées entre incompréhension, solitude, souffrance, et révolte.