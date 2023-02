Lancement de la 5ème saison de la Belgian Student League

Parmi les universités et hautes écoles participantes, les francophones sont de la partie bien qu’en minorité. Plusieurs universités, habituées de la compétition comme l’ULB et l’UCLouvain sont de retour, mais également des hautes écoles ex-championnes en titre comme l’EPHEC et l’HE2B. Deux nouveaux participants seront de la partie côté francophone : la Haute Ecole Libre Mosane (HELMO) et la Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa).

Jusqu’à aujourd’hui, les universités et hautes écoles francophones ont toujours dominé sur League of Legends avec des victoires de l’EPHEC lors des trois premières saisons et une victoire de l’HE2B l’an dernier. Et le pattern semble se redessiner cette année puisque les différents tournois de pré-saison sur le jeu ont déjà été remportés par l’EPHEC.

Côté Rocket League et FIFA, c’est la VUB qui l’a emporté sur les deux jeux l’an dernier. C’est d’ailleurs la partie nord du pays qui domine sur ces deux licences puisqu’ils ont remporté toutes les éditions jusqu’à aujourd’hui.