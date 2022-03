Lancement d'un projet de lutte contre la précarité menstruelle dans une école à Ixelles

"Je voudrais féliciter tout spécialement les élèves qui se sont investis dans projet et qui ont formulé la proposition de réfléchir à des solutions structurelles sur un sujet qui touche la communauté scolaire", a relevé Caroline Désir. "C'est de la démocratie scolaire en acte et c'est aussi un apprentissage crucial pour ces élèves qui sont les citoyens de demain. Nous sommes d'ailleurs actuellement au travail pour redynamiser le fonctionnement des organes de représentation des élèves au sein des écoles mais également au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles".

Le projet a été financé grâce à un subside de 200.000 euros libéré fin 2020 par Karine Lalieux. "Le Conseil des Femmes francophones de Belgique a développé plusieurs projets en Wallonie et à Bruxelles grâce à ce subside, tandis que le Vrouwenraad a fait de même en Flandre", a expliqué la ministre. "Imaginez la détresse d'une jeune fille de 13 ou 14 ans qui n'ose pas demander de l'argent à sa mère qui n'arrive plus à joindre les deux bouts... Pour les plus précarisées d'entre elles, et elles sont plusieurs centaines de milliers en situation de pauvreté, le prix des protections hygiéniques en fait de véritables produits de luxe, malgré la baisse de la TVA à 6% sur ces produits".