Lancement d’un nouveau "pass coworking" en Wallonie et à Bruxelles

David Valls y Machinant fait partie de ces indépendants adeptes de ces nouveaux lieux de travail. Pour son travail, ce carolo sillonne les quatre coins de la Belgique. “Je fais généralement du coworking à Charleroi. Mais quand je dois par exemple aller à Mons, je vais utiliser le "pass" pour aller dans un autre coworking. Quand je dois me déplacer, je peux donc avoir accès à des coworking de qualité à proximité du lieu où je dois me rendre. Ça me permet d’être plus libre et flexible.”, explique-t-il.