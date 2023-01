Lancement d’académies, gamification… Face à la pénurie de main-d’œuvre, le secteur de la construction innove

C’est un des paradoxes du marché de l’emploi en Belgique : alors que le taux de chômage reste élevé, surtout en Wallonie (13,4%), de nombreux métiers manquent de candidats. C’est le cas dans le secteur de la construction. Maçons, assembleurs, chefs d’équipe… 18.000 emplois sont vacants. Et pour attirer de nouveaux talents, les entreprises doivent parfois innover, car les formations classiques en alternance n’arrivent pas à attirer suffisamment de monde.

Pour remédier à ce problème, certaines entreprises ouvrent des académies de formation en interne. C’est le cas de Thomas et Piron. En mars, l’entreprise lancera à Charleroi un programme pour former 14 maçons. Les apprentis recevront une courte formation théorique à l’PHAPME avant de travailler dans l’entreprise durant huit mois. Avec à la clé un CDI, si l’étudiant va jusqu’au bout et qu’il acquit les compétences nécessaires.

Pour attirer les jeunes, l’entreprise mise sur la "gamification" du processus d’apprentissage afin d’impliquer et créer un engagement des apprenants. Cela revient à concevoir le parcours de formation comme un jeu vidéo. Via une application, l’étudiant pourra passer des paliers et obtenir des récompenses.

"Notre secteur souffre d’un déficit d’image. Chez nous, 40 postes sont à pourvoir. Je suis persuadé que cette gamification peut apporter une réponse pour attirer jeunes et moins jeunes. Les défis sont énormes. Il y a notamment la rénovation énergétique. On ne peut pas attendre d’être dépassé par ce problème. On doit donc innover", constate Philippe Callens, directeur RH chez Thomas et Piron.