Lancée par sa grande sœur, Martina Fidanza règle un petit peloton au sprint sur la Ronde de Mouscron

Martina Fidanza a remporté la troisième édition de la Ronde de Mouscron (WE 1.1). L'Italienne s’est imposée au terme des 120 kilomètres de course répartis en cinq tours d'un circuit de 24 kilomètres autour de la Cité des Hurlus. Anniina Ahtosalo et Valentine Fortin complètent le podium.