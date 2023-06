Lana Del Rey, en retard au festival Glastonbury, se fait couper le micro et termine a cappella !

Ce samedi, Lana Del Rey était à l’affiche du Glastonbury festival avec aussi et entre autres Lizzo, Lewis Capaldi, les Guns N' Roses (et Rick Astley ahah). La chanteuse est montée sur scène avec 30 minutes de retard à cause d’un souci avec ses cheveux (!) et les techniciens lui ont brutalement coupé le micro.

L’heure c’est l’heure en festival ! Et Glastonbury se devait de respecter un couvre-feu. Alors Lana Del Rey ou pas, les organisateurs n’ont pas hésité à la laisser littéralement sans voix lorsqu’elle a dépassé le timing. Mais la chanteuse ne s’est pas laissée démonter et a fini son concert par son plus gros tube, Video Games, qu’elle a chanté a cappella avec son public fidèle.

Il faut croire que Lana sentait ce qui allait arriver car elle a déclaré au public en arrivant sur scène :

"Je suis tellement en retard qu’ils risquent de couper mon set. Je suis désolée, mes cheveux prennent si longtemps. S’ils coupent le courant, je suis super désolée".