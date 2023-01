Lana Del Rey affole Internet avec une photo topless pour la promo de son album

Pour promouvoir son nouvel album dont la sortie est retardée, Lana Del Rey a posté une photo qui, concernant la cover de l’album, figurait parmi les options.

Décidément, Lana Del Rey met le paquet pour teaser son prochain album. Après avoir opté pour un marketing ciblé qui ne visait que son ex, la chanteuse affole la Toile avec une photo.

Initialement prévu pour le 10 mars, le 9e album de Lana Del Rey, "Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd", sortira le 24 mars. La chanteuse n’a pas donné de raison à ce retard mais elle a partagé des pochettes d’album alternatives dont une où elle apparaît topless.

De plus, la tracklist de "Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd" a été postée. L’album, composé de 16 morceaux, comprend des collaborations avec Father John Misty, Bleachers et Tommy Genesis. Judah Smith et Jon Batiste ont également participé à des interludes.

1. "The Grants"

2. "Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd"

3. "Sweet"

4. "AW"

5. "Judah Smith Interlude"

6. "Candy Necklace"

7. "Jon Batiste Interlude"

8. "Kintsugi"

9. "Fingertips"

10. "Paris, Texas"

11. "Grandfather Please Stand On The Shoulders Of My Father While He’s Deep-Sea Fishing"

12. "Let The Light In (feat. Father John Misty)"

13. "Margaret (feat. Bleachers)"

14. "Fishtail"

15. "Peppers (feat. Tommy Genesis)"

16. "Taco Truck x VB"