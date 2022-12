Lana Del Rey "affiche" son ex pour promouvoir son prochain album

Lana Del Rey a préféré un marketing ciblé pour son prochain album. Ciblé au point qu’il ne vise que son ex.

Pour promouvoir son prochain album "Did You Know There’s A Tunnel Under Ocean Blvd" dont la sortie est prévue le 10 mars 2023, Lana Del Rey a opté pour une approche ciblée. Et c’est le moins que l’on puisse dire car il n’y a qu’un seul et unique tableau d’affichage qui annonce son nouveau projet. Et ce dernier est situé à Tulsa, dans l’Oklahoma, car c’est la ville natale de l’ex de Lana.

Bien qu’elle ait quitté les réseaux sociaux l’année passée pour se consacrer à ses projets, une photo de l’interprète de "Video Games" juste devant le fameux panneau circule sur Instagram et Twitter. Sous le post original, on peut lire : "Il n’y en a qu’un. Et c’est à Tulsa."