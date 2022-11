Lampard sous le charme d’Onana : polyvalence, physique, vision de jeu, "il a tout pour aller très loin"

A quelques semaines de la Coupe du monde, tous les regards sont tournés vers les sélectionneurs et les annonces des listes des sélectionnés pour le tournoi. Côté belge, un joueur a explosé ses derniers mois et quasi assuré sa place pour le Mondial, Amadou Onana. Transféré de Lille vers Everton, le milieu de terrain a directement pris ses marques en Premier League et a déjà réalisé quelques belles prestations.

Une bonne forme qui n’étonne pas son entraîneur chez les Toffees, Frank Lampard, qui avait décelé les qualités du Diable Rouge au moment de le transférer à Everton : "J’ai beaucoup vu Amadou jouer pendant notre période de recherche d’un nouveau milieu de terrain, que ce soit au poste de 6 ou de 8. Et la première chose que j’ai vue de ses matches à Lille, c’est son physique. C’est un vraiment milieu moderne qui a l’aptitude de pouvoir occuper tout le milieu de manière flexible avec beaucoup d’énergie. Et à côté de cela, nous cherchions un joueur qui pouvait aller vers l’avant avec le ballon. J’aimais beaucoup sa capacité à gérer le ballon dans les petites espaces du milieu et le fait qu’il pouvait après faire la bonne passe ou avancer avec le ballon. Ce sont pour moi les qualités du milieu de terrain moderne. Et puis j’ai aussi vu qu’il pouvait jouer dans une position plus reculée, ça collait aussi à ses qualités. Ça m’a marqué. Avec son physique, il est capable de bien tacler aussi pour récupérer et bien se positionner. J’ai vu beaucoup de choses chez lui alors que c’est un jeune milieu de terrain. Il avait un peu de tout. C’est un profil qu’on voulait vraiment pour nous aider".

Et pour Lampard, l’avenir d’Onana est tout tracé à Everton. Il a les qualités parfaites pour réussir en Premier League et surtout dans son équipe : "Je pense qu’il correspond bien à Everton. Il a déjà joué à plusieurs positions. Parfois dans un rôle plus bas dans le milieu, parfois plus dans un rôle de box to box pour apporter son énergie. Mais je pense qu’il s’est déjà bien adapté au championnat, surtout compte tenu de la vitesse de jeu et du côté physique qu’il y a en Premier League. Je suis très heureux de cela. Je pense que maintenant, à court et long terme, Amadou va devoir bien comprendre ce que moi et l’équipe attendons de lui et travailler individuellement pour s’améliorer. Une de ses plus grandes qualités, c’est sa personnalité et sa volonté de toujours vouloir s’améliorer. On travaille ensemble et je le vois déjà progresser dans son positionnement pour nous. Je pense que dans le futur, il va devenir un milieu très polyvalent. Pour moi il a tout pour aller très loin. On est très heureux de l’avoir".

Et le milieu risque bien de voir sa cote encore augmenter s'il réalise une bonne Coupe du monde.