Lampaert joue deux fois des coudes et prive Wellens de la victoire au Tour de Belgique

Durant le kilomètre en or, Yves Lampaert, un autre coureur Quick-Step, a joué des coudes à deux reprises face à Wellens. Un comportement peu fair-play qui pourrait lui valoir un déclassement. Wellens est, et c'est tout à son honneur, resté très calme à l’arrivée : "Terminer deuxième, ça me fait beaucoup de peine. Cette collision avec Lampaert me coûte la victoire finale sur le Tour de Belgique", a-t-il résumé, conscient qu’une disqualification éventuelle du coureur belge ne changerait de toute façon rien au classement final.

Wellens a, cela dit, prouvé cette semaine qu'il était en forme, à moins de quinze jours du départ du Tour de France.