L’histoire démarre en 2002 avec un naufrage au large de Dinard. Lors de cet évènement tragique, une jeune fille prénommée Lola perd la vie. 20 ans plus tard, son frère, Owen Flemming, revient dans la région à l’occasion du Dinard Festival du film britannique. Peu de temps après, le corps inanimé de ce jeune réalisateur est retrouvé dans les eaux. Le légiste se rend rapidement compte qu’Owen ne s’est pas noyé mais qu’il a été assassiné. Elise Vigneron, la capitaine de police, tente d’élucider l’enquête afin de retrouver le coupable. Suite à ce meurtre, le grave accident survenu deux décennies plus tôt va ressurgir. Ce téléfilm plein de suspense vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière minute. En tête d’affiche, nous retrouvons Pauline Bression (Plus belle la vie), Eléonore Bernheim (L’Art du crime), Antoine Hamel (La Stagiaire) et Stéphane Freiss (Le Village des endormis).