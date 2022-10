Lambchop se réinvente avec "The Bible", un nouvel album groove et très prenant

Lambchop, groupe américain venu de Nashville, sort un nouvel album. Intitulé "The Bible", il porte plutôt bien son nom parce qu’il pourrait assez facilement s’apparenter à une sorte d’œuvre ultime réalisée par Lambchop, qui montre ici une palette de savoir-faire vraiment impressionnante.

C’est très groove, ça bouge, ça donne envie de danser… Exactement ce que Lambchop n’a jamais fait. Preuve que Kurt Wagner et sa voix de baryton, qui est aux commandes du groupe depuis plus de 25 ans, sait se réinventer. À plus de soixante ans, il se permet sans doute ici ce qu’il ne s’était peut-être pas permis jusqu’alors.

Un album à la fois chaud, intime et très prenant. Kurt Wagner, charpentier de formation, propose ici une "Bible" qui devrait mettre d’accord les croyants et les non-croyants.