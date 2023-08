Lait végétal : comment fabriquer le sien à la maison ?

Le lait végétal suscite un véritable engouement, et on en voit de plus en plus dans les rayons de nos supermarchés. Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt nous explique ses propriétés et nous donne la recette pour en fabriquer soi-même.

Aujourd’hui produit à l’échelle industrielle, le lait végétal était déjà fabriqué dans la Rome antique. À partir de graines et de fruits secs mixés et mélangés à de l’eau, on pouvait alors obtenir un liquide laiteux quand on ne possédait pas d’animal.

Dans sa consommation moderne, le lait végétal est utilisé surtout à cause des diverses intolérances et allergies, mais aussi pour des raisons morales ou religieuses.

Parfois c’est simplement par goût. Mais il n’y a pas que le goût qui change. Nutritionnellement, les laits végétaux et animaux n’ont pas les mêmes caractéristiques. Le seul lait végétal qui se rapproche du lait de vache, c’est le lait de soja. Les autres apportent surtout de l’eau, plus ou moins de sucres, et une quantité négligeable de protéines et de calcium. C’est pourquoi ils sont souvent enrichis en calcium. Le lait de coco est le plus riche en gras.