Lait, pissenlit, toile d'araignée : que trouvera-t-on dans le dressing du futur ?

Une robe en soie d'araignée, un sac à main en champignon ou encore des sneakers en canne à sucre ou à base d'algues… Imaginez un peu le dressing de demain, s'apparentant plus à un musée d'histoire naturelle qu'à une garde-robe. Et pourtant, c'est bel et bien ce que concocte actuellement l'industrie de la mode, en quête de fibres plus respectueuses de l'environnement et du bien-être animal, deux critères auxquels les consommateurs prêtent désormais attention avant de passer à la caisse.

Et si certaines matières, parfois vieilles comme le monde, reviennent sur le devant de la scène comme le lin et le chanvre par exemple, d'autres sont aujourd'hui considérées comme des fibres nouvelle génération, fruits de partenariats avec des start-up spécialisées en biotechnologies qui se tournent vers les richesses de la nature pour les transformer en des matériaux innovants et durables. Tour d'horizon des matières insolites qui ont toutes les chances de s'imposer dans votre garde-robe dans les prochaines années.