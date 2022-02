Laissez-vous transporter par la sublime reprise de "Paris-Seychelles" d’Anissa sur la scène des K.O.

Anissa 18 ans et vit à Loncin. Les vidéos qu’elle publiait sur les réseaux sociaux durant le confinement ont reçu beaucoup de retours positifs. Ce sont ces retours qui l’ont poussé à s’inscrire aux castings de la saison 10 de The Voice Belgique. Pour son blind, Anissa a repris le titre "Take On Me" de A-ha. Sa reprise a convaincu Typh Barrow, qui s'est retournée sur sa prestation. Pour affronter Adrien et Mounir lors de l’épreuve des K.O., Anissa a décidé d’interpréter "Paris-Seychelles" de Julien Doré. Avec cette interprétation, elle fait preuve de douceur et sa voix donne encore des frissons à sa coach. Sera-t-elle choisie par Typh Barrow pour accéder aux grands lives de The Voice Belgique ?