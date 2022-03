Laissez-vous séduire par la reprise de "Ta marinière" d'Hoshi par Zélia lors des Lives

Lors des Blind Auditions, Zélia avait interprété "Voilà" de Barbara Pravi, chanson ayant marqué le Concours Eurovision de la chanson 2021. Pour son K.O., elle avait décidé de reprendre le titre "Pause X Kiss" de Eddy de Pretto et Yseult. Un choix de titre qui lui a porté chance puisque Typh Barrow l’a choisie pour qu’elle puisse se produire sur la scène des Lives.

Pour ce premier Live de la saison 10 de The Voice Belgique, Zélia a choisi d’interpréter le titre "Ta Marinière" de Hoshi. Ce titre est sorti en mars 2018 et il est extrait de son album "Il suffit d’y croire". Certifié single d’or en aout 2018, ce titre a été streamé plus de 69 millions de fois sur Youtube. Connue pour ses interprétations très touchantes, Zélia souhaite continuer sur cette voie pour les lives puisqu’elle sera accompagnée de son arme fatale : l’émotion.