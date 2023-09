"Laissez-moi brader" Dalida reprise comme hymne pour la braderie de Lille 2023

Dans Hainaut Matin sur Vivacité, Carine Bresse et Thomas de Brouckère évoquent la prochaine braderie de Lille qui a lieu ces 2 et 3 septembre 2023. Une braderie grand format qui a désormais son propre hymne: les paroles de la chanson de Dalida "laissez-moi danser" ont été adaptées à cet événement réunissant deux millions de personnes chaque année.

Et si vous désirez vous rendre à la Braderie de Lille ces 2 et 3 septembre, voici le guide officiel de la braderie Le guide officiel de la Braderie de Lille 2023 / BRADERIE 2023 / Commerçants et entrepreneurs - Ville de Lille : adresses, horaires, calendriers et histoire