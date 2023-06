Laisser les chauves-souris tranquilles, une solution pour prévenir de futures pandémies ?

Dans cette analyse, les experts suggèrent qu'il est primordial de ne plus déranger les chauves-souris et de ne plus les perturber en modifiant ou en affectant leur habitat pour atténuer le risque de pandémies mondiales. Une idée qui peut prêter à sourire mais qui est en réalité on ne peut plus sérieuse, ne serait-ce parce que les chauves-souris constituent des réservoirs pour un grand nombre de virus qui peuvent être transmis à d'autres espèces dont l'humain : le virus de la rage, Ebola, le virus de Marburg, le coronavirus du Sras, le Sars-CoV-2 ou encore le virus Nipah.

"Dans un monde globalisé comptant huit milliards d'habitants, nous ne pouvons plus ignorer notre interconnexion avec la faune et les écosystèmes qui nous entourent. Nous devons changer la relation de l'humanité avec la nature si nous voulons prévenir la prochaine pandémie d'origine zoonotique et cela peut commencer par les chauves-souris", explique Susan Lieberman, vice-présidente de la Wildlife Conservation Society, en charge de la politique internationale, dans un communiqué.