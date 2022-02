Laisse-moi tranquille sur la scène de l'Auditorium Jacques Brel

“Laisse-moi tranquille” : voilà une phrase que les frères et sœurs ont entendu de nombreuses fois ! C’est à partir de celle-ci que les deux comédiens (Soumaya Allach & Adnane El Haruati) ont construit leur premier spectacle qui retrace l’évolution d’une relation fraternelle au fil des années. Au crépuscule de leurs vies, d’innombrables souvenirs et questionnements planent dans leurs esprits. Lorsque tout semble éteint, épuisé, une question ne cesse de revenir : " Comment en sommes-nous arrivés là ? "

Nous suivons alors leur histoire, dès la naissance de Farah et sa rencontre avec Farid, puis traversons avec eux les jeux d’enfants, les préoccupations adolescentes, la recherche de soi, les disputes aussi, les tensions qui grandissent, leur mariage et la construction de leur propre famille, le deuil de leurs parents, et la fin de leur vie.

Avec complicité et au rythme de la musique, les spectateurs suivent cette aventure en réfléchissant à la leur. Un voyage initiatique qui souhaite la bienvenue à tout membre d’une fratrie ou enfant unique. Laisse-moi tranquille ! s’adresse à tous et toutes, au-delà des limites d’âges.

Le spectacle "Laisse-moi tranquille" est produit et réalisé par le théâtre 'Ras El Hanout' qui a vu le jour il y a dix ans, fondée par un groupe d’amis bruxellois croyant au théâtre comme moyen d’émancipation et de dialogue.

C’est aujourd’hui un acteur clé de démocratie et démocratisation culturelle qui s’engage pour une société inclusive et ouverte à la diversité. Sous la direction artistique de Mohamed Salim Haouach, Ras El Hanout possède sa propre salle de théâtre au cœur de Molenbeek et tourne chaque année avec différentes créations originales. En 10 ans, elle a créé plus de 40 spectacles, soit plus de 400 représentations pour près de 40.000 spectateur.ice.s.

Pour cette représentation, ce sera l'Auditorium Jacques Brel (Av. Emile Gryson 1/Bâtiment 6, 1070 Anderlecht) qui accueillera nos comédiens. Tu trouveras toutes les infos en cliquant ICI

N'hésite pas non plus de visiter le website de Ras El Hanout pour toutes les infos !