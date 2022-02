Laine, dos nu, strass : à quoi ressemblera le soutien-gorge de demain ?

Du côté des matières, on constate un intérêt pour des matières tout droit sorties des armoires de nos grands-mères. En témoigne l'intérêt grandissant pour les modèles type tricot (+49%) popularisés par Katie Holmes dans les rues de New York il y a pourtant près de trois ans. L'actrice américaine avait choisi de porter un soutien-gorge apparent assorti à son cardigan. Une photo qui avait fait le buzz et créé un fort engouement pour ce type de lingerie.

Plus étonnant encore, les femmes se laissent séduire par les soutiens-gorge en laine (+38%).

La dentelle (+25%) et le coton (+16%) sont toujours de la partie mais on observe malgré tout l'émergence de matières telles que les strass (+17%), le denim (+13%) et le cuir (+12%), qui montrent que le soutien-gorge ne se cantonne plus à sa fonction initiale - le maintien - mais devient progressivement une véritable pièce de mode.