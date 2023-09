Lailuma Sadid, journaliste afghane en exil : "Toute aide vers ce pays bénéficie aux talibans, le peuple ne reçoit jamais rien"

Cette année le Prix international Henri La Fontaine pour l’Humanisme est attribué à la journaliste afghane en exil Lailuma Sadid. Interrogée sur La Première, elle témoigne : "J’ai 43 ans et je n’ai jamais vu la paix dans mon pays, l’Afghanistan. En tant que femme et journaliste, dans un pays musulman comme l’Afghanistan, ce n’est pas facile pour travailler sous le régime des talibans. De 1996 jusqu’à 2001, la vie est très difficile pour les femmes. Aujourd’hui, aucune activité n’est permise aux femmes. Toutes les écoles sont fermées. Aller à l’université ou au travail, ou même sortir de la maison sans la surveillance d'un homme de la famille, c’est impossible. Et même une visite médicale sans surveillance, c’est toujours difficile. Je pense que les femmes dans mon pays, sont toujours des victimes. J’ai commencé à travailler sous différents régimes en Afghanistan. Pendant le régime des talibans, j’ai créé une classe secrète pour les filles. J’étais étudiante à l’université et malheureusement, après quelques mois, les talibans m’ont fouettée deux fois parce que j’enseignais aux filles et ils m’ont menacé de mort si je ne cessais pas. J’avais 19 ans ou 20 ans à l’époque".

"Le prix Henri La Fontaine signifie beaucoup de choses pour moi, et pas juste pour moi. Je pense que cela reconnaît mon engagement et mon combat par rapport à l’humanisme et aussi pour les droits des femmes et des filles. C’est aussi très important parce que ce prix implique beaucoup de responsabilités pour moi. Cela ne signifie pas que mon combat est fini. Je pense que ce prix me donne beaucoup de force pour avancer. Avec ce prix je pense qu’on va essayer de travailler fortement pour arriver à notre liberté que toutes les femmes ou filles veulent en Afghanistan".